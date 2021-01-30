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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع العلاقات مع موسكو إلى الغموض

السبت 30/يناير/2021 - 12:43 م
ألكسندر غروشكو
ألكسندر غروشكو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الاتحاد الأوروبي دخل في "منزلق" من خلال تكوينه آليات "أفقية" للعقوبات، تدفع العلاقات مع روسيا إلى حالة الغموض وعدم اليقين.

وأضاف ألكسندر، في حديث للصحفيين اليوم السبت، أن "ما يقلقنا هو أن الاتحاد الأوروبي أخذ يفرض بحماس ما يسمى آليات العقوبات الأفقية الكيميائية، والخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك الخاصة بالمجال السيبراني.. ويعني التوفير في التشريعات الأوروبية، إمكانية فرض العقوبات بسرعة ضد الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال أعمال، هذا الطريق لا يسفر عن نتيجة ويتسبب بالغموض في العلاقات".

وشدد على أن موسكو تعارض في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي القرارات أحادية الجانب التي تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ العام الماضي 38% من ميزان التجارة الخارجية الروسي، سيتراجع مع انعطاف الاقتصاد الروسي نحو الصين ودول آسيا ككل، وكذلك دول الاتحاد الأوراسي.

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