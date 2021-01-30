برلمانية عن مشروع «عين القاهرة»: تشويه لحي الزمالك الراقي

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والتنمية المحلية بشأن ما يتم تداوله في الأونة الأخيرة فيما يتعلق بقيام وزير السياحة ومحافظ القاهرة بوضع حجر الأساس لمشروع "cairo eye" الترفيهي، والذي سيتم إنشاءه في منطقة حي الزمالك بمحافظة القاهرة.وأوضحت سمر سالم: "على الرغم من روعة ذلك المشروع والعوائد السياحية التي ستعود على الدولة المصرية من وراءه، إلا أن القائمين عليه قد تناسوا وتغافلوا تمامًا عن الشكل الحضاري والتاريخي للمنطقة والذي تم تشويه معظمه بسبب أعمال التنفيذ، والذي كان من الممكن أن يتم إقامته في العديد من الأماكن الأخرى والمدن الجديدة التي كانت مؤهله بشكل أكبر لإقامة ذلك المشروع فيها دون الإضرار بأي مظهر حضاري".وتابعت: "أن هذا المشروع كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث، لاسيما وأن هناك تفاصيل لا نعلمها بشأن العائد المادي والاستثماري على خزانة الدولة، حيث أن المتاح من المعلومات من واقع الإعلام وتصريحات صاحب الشركة المنفذة والتي لا نعلم عنها أية معلومات، نجد أن هناك حق انتفاع لمدة 25 سنة لهذه الشركة".وطالبت عضو مجلس النواب، بالتدخل الفوري من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك المشكلة، ومحاسبة من قام بتدمير وتشويه تلك المعالم الحضارية والتاريخية لذلك الحي الراقي دون داع.