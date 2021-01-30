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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات في البحيرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة

السبت 30/يناير/2021 - 12:19 م
حملات في البحيرة
حملات في البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " بدر - أبو حمص- دمنهور - رشيد - ايتاي البارود" عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 642 م٢ عبارة عن:-

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 250 م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر.

- كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لصب سقف دور ثالث علوى بدون ترخيص بمساحة 80 م٢ بقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر، وإزالة حالة تعدي بمساحة 212 م بزمام قرية بسنتواي بأبو حمص عبارة عن سملات خرسانية وقواعد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف،وتنفيذ قرار ايقاف أعمال مخالفة بمساحة 100 م٢ عبارة عن صب دور أول علوى بقرية زاوية غزال بدمنهور،وتنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بقرية دقدوقة بإيتاى البارود، وفك شدة خشبيه مسلحه مخالفه لدور أول علوى بقريه النظارة بالوحدة المحلية بالساحل برشيد.

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