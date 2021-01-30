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محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ 6 فبراير

السبت 30/يناير/2021 - 12:17 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام لجلسة 6 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "هيثم. م"، عامل، و"محمد. س"، طالب، بقتل المجني عليه "محمد. ب"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق مابينه وبين الاول انتهي بالاتفاق على الشجار واستعان كلاهما بفريقه وما إن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا على اللحاق به وما إن تمكن من إسقاطه أرضا حتى أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثة بإزهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فاحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

استمعت نيابة حلوان الكلية لاقوال شقيق المجني عليه، "مصطفى. ب"، بائع، بوجود خلافات مالية سابقة بين شقيقه والمتهم الأول على إثرها اتفقا على التشاجر فيما بينهما عقب تبادلها السباب هاتفيا، وأثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المجني عليه يحاول الفرار من محيط الواقعة، إلا أن المتهمين تمكنا من اللحاق به وأسقطه الأول أرضا وكال له الثاني ضربة بسلاحه الأبيض "كاذلك" استقرت في رأسه وبتوجهه رفقة العامة لنجدة شقيقه أبصره جثة هامدة.

وأضاف أنه كان بإمكان المتهمين مولاة التعدي على شقيقه عقب وفاته إلا أنه والعامة حالوا بينهما وبين ذلك.

واستمعت النيابة إلى أقوال "حازم. ع"، عامل، انه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر شجار ما بين المجني عليه رفقة فريقهم وبين المتهمين رفقة فريقهم ويقوم كلا الطرفين بتبادل القاء الزجاجات الفارغة علي بعضهما البعض واثناء ذلك حاول المجني عليه الفرار من المشاجرة الا أن المتهمين قاما بالجري وراءه وتمكن الاول من اسقاطه أرضا محرضا الثاني لضربه فكال له الاخير باستخدام سلاح ابيض " كاذلك " ضربة استقرت في رأسه من الخلف حتي قام العامة بابعادهما وبالتوجه الي المجني عليه أبصره جثة هامدة.

أقر المتهم الاول بوحود خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليه علي اثرها تشاجرا وأقر ان المتهم الثاني من قام بقتل المجني عليه حال سقوطه أرضا بأن كال له ضربة باستخدام سلاح ابيض " كاذلك" استقرت في رأسه ولاذ بالفرار وعلما بوفاة ضحيتهما على إثر ذلك.

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