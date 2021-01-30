السيسي يؤكد اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينًا عامًا للجامعة العربية





وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية وحرص سيادته على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضى به أحكام ميثاق الجامعة.