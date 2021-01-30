محمد عطية محمود: خط اليد نقطة الانطلاق لحميمية العلاقة مع القلم

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول الأمر قال الكاتب الناقد محمد عطية محمود: ربما أوافق على هذه الخطوة الجريئة، لنشر مسودات مخطوطاتي القديمة - لو كانت موجودة، ولكن للأسف أنا ممن يتخلصون في الغالب منها بمجرد تجميعها في كتاب في البداية ثم بركنها على جهاز الكمبيوتر، وهو ما حاولت اقتناصه ذات مرة من بين الأوراق القديمة لكي أثبت بخط اليد إحدى محاولاتي البدائية في كتابة الشعر، وهي بلا شك خطوة فيها طزاجة الفكرة والاحتفاظ ببراءتها الأولى، ولكني أعتقد أنه من الصعب على أوساطنا الثقافية التعامل بمثل هذه الشفافية المطلقة الكاشفة والمحرجة في بعض الأحيان، لأسباب كثيرة تنبع من شخصية الكاتب العربي وبيئته وتحفظه في ذلك برغم انفتاحه الفكري والاجتماعي على أشياء كثيرة يتباهى بها ويمارسها في العلن، وهو التناقض بعينه.تابع عطية: في الواقع أنا مازلت أكتب مسودات كثيرة غير مكتملة بخط اليد، وأتخلص منها كلما جاءت مسودة لتغنيني عن سابقتها حتى أفرغ من الكتابة، فخط اليد بالنسبة لي – في الغالب – نقطة الانطلاق الأولى لحميمية العلاقة بيني وبين القلم من جهة وبين الأوراق من جهة أخرى، وأكتب بين السطور وأعيد ما كتبته على الورق غير مرة.. كلها مرات غير مكتملة إلى أن تكتمل الصياغة النهائية سواء بالجرح أو التعديل أو الإضافة والحذف في كل مرة سواء كانت الكتابة إبداعا أم نقدا، ثم يكتمل اختمارها أثناء كتابتها على الكمبيوتر، وأحيانا يتغير شكلها بالكامل إلا أنها في الغالب تحتفظ بروح وتركيب وبناء ما كتب على الورق.بالطبع مررت بفترة طويلة امتدت لسنوات كثيرة - أكثر من عقد من الزمان - حتى امتلكت حرفة الكتابة على الحاسب، وصار لدي جهاز خاص بي، من التعامل الصرف مع الكتابة اليدوية وعلى ورق أبيض أو مسطر في مجموعاتي القصصية الأولى والثانية، وكتابة القصة تراكمية بمعنى أنك لا تكتب المجموعة دفقة واحدة؛ فسهل جدا أن أكتب النص القصصي وأعيده ما يتخطى أحيانا العشر مرات، والأصعب والأكثر دربة ومعاناة كان مع كتابتي لروايتي الأولى "دوامات الغياب"، فقد كتبتها كاملة على الورق وجمعت صفحاتها من أنواع كراسات وأوراق متعددة لأعيد كتابتها كاملة بعد ذلك حوالي 4 مرات بخط اليد، ثم تكرر الأمر معي في كتابي النقدي الأول تجليات سرد الحياة، وقدمته مخطوطا أيضا بخط اليد للهيئة العامة لقصور الثقافة وفزت عنه بجائزة النقد المركزية، ولم يكتب على الكمبيوتر إلا حينما قررت أن أطبعه، وأعيدت كتابته على الكمبيوتر بما يفصح عن كتابة أكثر وعيا ومراجعة وتمحيصا وزيادة وتنقيحا..ولا أستطيع أن أقول أيهما أقرب إلى قلبي فهما ضروريان ومتكاملان، لأنهما يقتسمان أحوال الكتابة، والكتابة اليدوية تمثل الأساس، إلا أنه في بعض الأحيان تكون الكتابة من الألف إلى الياء على جهاز الكمبيوتر بحسب الدفقة الذهنية المواتية، وبحسب الوسائط التي أتعامل معها فأحيانا أكتب عن كتب نسختها لدي بي دي إف وليست كتبا ورقية.أعتقد أن ميزة مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكاتب لو كانت موجودة لأحدثت فرقا هائلا في التعامل مع الكتابة بشقيها النقدي والإبداعي.. وبعودة الكاتب إلى أشياء في مسوداتها، تكون نقاطا من الممكن أن تكون إضافة جيدة لنصه وأكثر تدعيما، فالنص الأصلي في الغالب ما يساعد على الاحتفاظ بنقاط كثيرة ربما تاهت عند الكتابة النهائية، حتى ولو كانت مكتوبة على هوامش الصفحات، في مراحل المراجعة والتنقيح، وأتذكر أنني فطنت إلى اختفاء أجزاء مهمة من تلك المسودات والهوامش الجانبية التي كانت تملأ جوانب صفحات الكتابة باليد والأسهم المتداخلة التي تشير إلى موضع التعديل ومكانه بين الجمل، لم أدركها أثناء النقل النهائي في ملفات الكتابة، وهو بلا شك إضافة خسرناها، إلا أنه من الممكن على النقيض أن يكون وجود هذه المسودات مربكا لذهن الكاتب، فربما لاحت له أفكار جديدة خارج السياق القديم تعضد من عمله وتقويه فهي عملية نسبية.