الأمن العام يكشف لغز مقتل سائق «توك توك» في الدقهلية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" وضبط مرتكبى الواقعة بالدقهلية.تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز) بطريق ترابى بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وقرر والده "عامل" بخروجه من منزلهما للعمل على مركبة "التوك توك" وعدم عودته.فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصين (عاطل مقيم بدائرة المركز – عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة كفرالشيخ).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين نظرًا لكونه مقيم بالقرية محل إقامة المجنى عليه وعلمه بعمله على مركبة "التوك توك" قيادته، إتفق مع المتهم الثانى على قتله وسرقة مركبة "التوكتوك"، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستقلال مركبة "التوك توك" صحبته بزعم توصيلهما إلى محل إقامتهما.. ثم قاما بمغافلته وخنقه حتى فقد الوعى والتعدى عليه بعصا "شومة" على رأسه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بذات المكان وهربا بمركبة "التوك توك".وعقب ذلك قاما بالتوجه بالتوك توك المستولى عليه إلى محافظة كفرالشيخ وتغيير معالمه والتقابل مع أحد الأشخاص (عاطل، له ملعومات جنائية") وأخبراه بإرتكابهما الواقعة ورغبتهما فى بيع "التوك توك"، فقام بإصطحابهما لأحد الأشخاص (ميكانيكى، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) والذى قام بشرائه منهما نظير مبلغ مالى "بالرغم من علمه بكونه من متحصلات واقعة قتل وسرقة".وتم استهداف الأخرين "سيئ النية" بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما أرشدا عن "التوك توك المستولى عليه"، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "عصا الشومة" وكذا دراجة نارية تم شرائها من قيمة بيع "التوك توك" المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.