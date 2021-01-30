سفير مصر بإيطاليا: اللغة العربية يتحدثها 300 مليون

توجه هشام بدر، السفير المصري في إيطاليا، بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم على كافة المبادرات التي تقدمها، ومن ضمنها مبادرة "اتكلم عربي" لربط النشء بالخارج بوطنهم الأم والتمسك بهويتهم، معربًا عن سعادته لمشاركته في المعسكر، نظرًا لأهمية هذه المبادرة حتى يعرف الشباب قيمة الحضارة المصرية، لأنهم هم من سينقلون رسالة مصر لدول العالم.جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المعسكر الحادي عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولة إيطاليا، اليوم السبت، عبر تطبيق "زووم"، والقنصل العام المصري بميلانو، إيهاب أبوسريع.وقال السفير المصري متحدثًا للأبناء إنه لا بد أن تكونوا فخورين بالحضارة المصرية، ولفت إلى أن الحضارة الأوروبية قامت على ثمار الحضارة العربية، وكانو يدرسون باللغة العربية، كما شدد على الأطفال المشاركين بأن يكونوا نماذج ناجحة ليمثلوا هذه الحضارة، مشيرا إلى أن اللغة العربية يتحدثها 300 مليون عربي، وهي أيضًا لغة الفن والأدب، وهناك كلمات كثيرة من الإيطالية مصدرها اللغة العربية مثل "السكر والسبانخ...".وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك" عبر الرابط ‏ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط