حزب العدل يدشن مؤتمر «الصعيد والتنمية 1»

دشن حزب العدل بأسيوط مؤتمره ( الصعيد والتنمية ١)، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري والوقوف حدادًا على روح عالم أسيوط ورئيس جامعتها الأسبق الدكتور عبدالرازق حسن.وقالت ريهام البارودي المتحدثة الإعلامية للمؤتمر، إن أجندة الفعالية التي أقيمت تحت عنوان “العصعيد والتنمية 1” تناولت عدة محاورتنموية هامة، كما تناول فيها المحاضر أحمد الديب محاضرة عن “قانون الإجراءات الضريبية”، كما استعرض جمال العريني في حديثه على هامش جدول أعمال المؤتمر “دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطه”.كما تناول المؤتمر عدة أطروحات هامة من بينها “آليات التمويل البنكي”، تحدث فيها محمد محرم، ومضمون وماهية “الحوكمة والتنمية المستدامة، التي تحدث فيها على صديق متناولًا مفهوم التنمية المستدامة والحوكمة ودورهما في النهوض التنموي بالمجتمعات، ليختتم المؤتمر نقاشاته المثمرة “عن فرص تشغيل الشباب” حيث استعرض علي عبدالله، مدى أهمية استغلال الطاقات الشابة في النهوض بالمجتمعات وتحقيق الطفرة الحضارية كون الشباب هم الطاقات الأهم في إرساء مخطط الحكومات نحو التنمية، لتناول شيماء مجدي سليم، في حديثها حجم “الفرص المتاحه بالتنمية الصناعية”.كما رحب النائب أحمد قناوي رئيس المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشيوخ واللواء تادرس قلدس النائب السابق بالحضور، مثمنين الاهتمام بفعاليات وأنشطة الحزب التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع.من جانبه قال أحمد صبره مقرر المؤتمر أن اهتمام الحزب بانعقاد المؤتمر، بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات التي سينفذها الحزب، والتي هي من اولوياته بهدف تمكين الشباب بالمحافظة قريبًا.من جانبه أكد معتز الشناوى - آمين اعلام حزب العدل - أن الحزب أسس فى أسيوط مركزا للدراسات الاستراتيجية متخصص فى قضايا الصعيد، وسيواصل فعالياته المنظمة، للنهوض بالصعيد المصري ودعم مسارات التنمية المستدامة.