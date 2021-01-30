ضبط المتهمين في «الفيديوهات خادشة الحياء» بالإسكندرية

تمكن أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألفاظ خادشة للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي "فيسبوك - يوتيوب" على شبكة الإنترنت، وكذا عبر صفحتهما الخاصة بموقع "فيسبوك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.واستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تنسيقًا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لحماية الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (هاتفين محمولين محمل على أحدهما العديد من مقاطع الفيديو وحوارات ولقاءات مع الشباب والفتيات بالطريق العام خادشة للحياء العام).بمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهمان الآخران بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي "فيسبوك - يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، على النحو السابق الإشارة إليه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية، كما قرر بتحصله على مبالغ مالية من شبكة الإنترنت تحول له من إحدى الشركات وقيامه بتقاسم تلك المبالغ فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.