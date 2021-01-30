«إفريقية النواب» تدعم مرشحة مصر لمنصب مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقي

أعلن الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، دعم اللجنة للمرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.وأشاد الجبلي، في بيان، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية لدعم المرشحة المصرية للفوز بهذا المنصب المهم داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات مبهرة أشاد بها العالم كله فى مجال تنفيذ وإقامة المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة وهناك العديد من الدول الإفريقية التى لديها رغبة كبيرة فى نقل التجربة المصرية داخل دولها.وكانت السفارة المصرية فى أديس أبابا قد نظمت ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.وشارك في الندوة أكثر من 40 بعثة أفريقية معتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الإفريقية، ومنها بنك التنمية الأفريقي والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.وقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الندوة أتاحت الفرصة أمام قيام الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الإفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي.وركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلي الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الإفريقية، إلي جانب إطلاق سوق الكهرباء الأفريقي الموحد بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلًا عن سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد الذي سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.وحازت الرؤية التي استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير كل السادة السفراء الأفارقة الُمشاركين في الندوة، والذين جددوا الاعراب عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والإستراتيجية المُتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة تجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر إجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الأفريقية والتي ستعقد اجتماعاتها يومي 6 و7 فبراير 2021.