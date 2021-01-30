الجندي يهنئ «معلومات الوزراء» لاختياره ضمن أفضل 20 مركز فكر بالعالم

هنأ النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم، لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر على مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات؟"، وبمشاركة أكثر من 750 خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى 450 منظمة دولية.وقال الجندي، في بيان، إن رئيس المركز وقياداته وجميع الباحثين به يستحقون كل الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، مشيدًا بالنجاح الكبير الذى حققه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى دحض وفضح جميع الأكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية تجدر الإشارة إلى أن القائمة المعلن عنها تضم مراكز فكر كبرى بدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهونج كونج، وبلجيكا، وهولندا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وهو مايؤكد تفوق مصر لتصل إلى العالمية وتحتل مكانتها المرموقة العالمية فى هذا المجال المهم وتكون ضمن أفضل مراكز الفكر، وهو مايعد دليلًا قاطعًا على ترسيخ أسلوب عمل الحكومة المصرية الجديد في إدارة ملفاتها الداخلية واعتمادها على أفضل الأساليب العلمية ومنهجيات العمل الدقيقة والواضحة في اتخاذ قراراتها.