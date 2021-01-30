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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الطفل

السبت 30/يناير/2021 - 12:08 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها.

وأشارت محافظة القاهرة في بيان لها إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفسا لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.
أعمال التطوير بحديقة الطفل
أعمال التطوير بحديقة الطفل
أعمال التطوير بحديقة الطفل
أعمال التطوير بحديقة الطفل
أعمال التطوير بحديقة الطفل
أعمال التطوير بحديقة الطفل

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