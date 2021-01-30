وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

أعلن، منذ قليل، الفنان ظافر العابدين وفاة والدته، صباح اليوم السبت، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.ونشر العابدين، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة مع والدته الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها: «البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك".