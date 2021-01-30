برلماني: إعلام «الإرهابية» أفلس بعد اعترافه باستقرار مصر

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اعتراف إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بأن الاستقرار يعم الدولة المصرية سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى خاصة بأنه ولأول مرة لم يحاول إعلام الجماعة الإرهابية بث أكاذيب تتعلق بوجود مظاهرات تتزامن مع ذكرة ثورة 25 يناير كل عام بأنه دليل قاطع على افلاس هذا الإعلام الكاذب.وقال زين الدين، فى بيان اليوم، أن اعتراف الإعلام الإخوانى بأن الأوضاع فى مصر مستقرة تماما، يتنافى تماما فيما كانت تفعله الجماعة الإرهابية كل عام تزامنا مع ذكرى ثورة يناير، حيث كانت دائما تلجأ لمجموعة من الأكاذيب تتمثل فى وجود مظاهرات ضخمة تنتشر بالشوارع وهو الأمر الذى كان يتم نفيه بالصوت والصورة فى التو واللحظة من قبل الإعلام المصرى الرسمى والخاص.وأكد النائب، أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت أمام حقيقة يعلمها العالم كله بأن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية تحت قيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتنازل عن الاستقرار خاصة وأن الجماعة أصبحت مرفوضة وملفوظة وغير مؤثرة إقليميا وعالميا وجميع محاولاتها لمواصلة الضغط الخارجى على الإدارة المصرية مستعينة بذلك بالاستقواء الخارجي ستكون فاشلة، لأن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالدور الرائد والمحورى والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والعالمية.