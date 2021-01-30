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سياسي

برلماني: تصريحات «المالية» عن تعافي الجنيه تؤكد قوة اقتصادنا

السبت 30/يناير/2021 - 12:05 م
محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية، حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى.

وقال عبد الحميد، فى بيان اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد وزير المالية على أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية، وأن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية مؤكدًا ان النجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر ترجع الى نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندة الشعب المصرى العظيم لهذه القرارات وتحمل تبعاتها بصدر رحب.

وتوقع أن تشهد مصر خلال المرحلة القادمة وبعد انتهاء التداعيات السلبية لفيروس كورونا المزيد من النجاحات الاقتصادية الكبيرة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الزراعية وغيرها.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد في تصريحاته أن الحكومة تعاملت مع أزمة المستثمرين بجدية وأن الدولة نجحت في رد أموالهم وهو ما لم يحدث في دول أخرى، وأن هذا ساهم في رفع مؤشر الدولة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وأن الدولة تسعى حاليا لجذب الاستثمارات الخارجية لذلك سعت الحكومة لتوفير الطاقة والطرق والعمالة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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