نصب على الأرامل والمطلقات.. حبس عاطل أسس جمعية خيرية وهمية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد برصد عاطل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى عبر إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بدعوى تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهم عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير "رسوم فتح ملف".عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر وبحوزته علي هاتف محمول، يتحوى علي المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم – مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.