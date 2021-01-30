تارا عماد تبدأ تصوير مسلسل «ضد الكسر» في فبراير

تعقد الفنانة تارا عماد جلسات عمل مع المخرج أحمد خالد، استعدادًا لبدء تصوير مسلسل "ضد الكسر" أول فبراير المقبل.وأوضحت عماد أن المسلسل من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتناوله قضايا اجتماعية من الواقع المصري.المسلسل بطولة نيللي كريم، تارا عماد، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول وآخرون جار التعاقد معهم، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد خالد.