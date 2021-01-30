إصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة كوم الأطرون في القليوبية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع طوخ، بفرق أعمال الصيانة، لإصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد الخارج من محطة رفع صرف صحي كوم الأطرون، قطر 450 مم.من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه جار أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد، في أقرب وقت.وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرى أخرى.