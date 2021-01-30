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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«نتحضر الأخضر».. مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة

السبت 30/يناير/2021 - 11:56 ص
مصر تحتفل باليوم
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نفذت مجموعة من الأنشطة البيئية في مختلف محافظات الجمهورية ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي بيوم البيئة الوطني للعام الثاني على التوالي تحت عنوان "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كورونا"، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافي الأخضر والذي سيصبح منهجا حياتيا في طريقنا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها فى ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم كله.

وتابعت وزيرة البيئة، في بيان، أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى قام بجولة توعية بيئية لعدد من مسئولي البيئة ببعض المدارس بمنطقة المعادي تضمنت التعريف بالمعلومات البيئية السليمة التي تساعدهم في نشر المفاهيم البيئية بين الطلاب، وخاصة مفهوم التعافي الأخضر والذي أصبح أسلوبا للتعايش خلال المرحلة القادمة.كما تم تنفيذ جولات أخرى لمسئولى البيئة بالمعاهد والكليات بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية.

وفي الفيوم، قام الفرع الإقليمي بتنفيذ ندوة بقصر ثقافة الفيوم حول التعافي الأخضر، تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتناولت آليات عودة ممارسة الأنشطة الحياتية المعتادة في ظل جائحة كورونا، كما تضمنت أعمال تشجير أيضا.

وقام الفرع الإقليمي بأسيوط بتنفيذ حملة توعية ونظافة وتشجير بشارع عدلي بمدينة أسيوط، تم خلالها توعية أصحاب المحال بالشارع والمارة بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع، بينما أقامت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز إعلام بورسعيد وجمعية أصدقاء البيئة احتفالية تضمنت ورش عمل في إعادة تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة، وورشة رسم وتلوين لطلائع شعبة البيئة ونادي الطفل بورسعيد.

وفي أسوان، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النصر الرياضي بالتعاون مع قصر ثقافة أسوان حول مواجهة آثار تغير المناخ والحد من استخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. بينما قام فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بتنفيذ مجموعة من اللقاءات عبر خاصية زووم حول اليوم الوطني للبيئة ومفهوم التعافي الأخضر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية هيبكا وجمعية الإنقاذ البحري.

وفي إطار سعي الوزارة لتوسيع دائرة المشاركين من الشباب في أحداث صحوة بيئية شاركت الوزارة مع (مبادرة شجرها) بتنفيذ فاعليتين لنشر الوعي البيئي بزراعة اشجار مثمرة، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع المدني في نشر ثقافة الحفاظ علي البيئة للأجيال القادمة.

وقد تم تنفيذ الفعالية الأولى في مدينة العبور وذلك بزراعة أشجار مثمرة في أحد شوارع المدينة، كما تم تنفيذ ورشة عمل نظري وعملي بمدينة نصر عن أهمية زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة
مصر تحتفل باليوم الوطني للبيئة

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