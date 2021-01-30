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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة» تنفذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح (صور)

السبت 30/يناير/2021 - 11:56 ص
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
عبدالناصرمحمد
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‏قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة أطلقت حملة لمكافحة القوارض التي تهاجم محصول القمح يوم 20 يناير الحالي.

وأوضح أن الحملة سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.

وأشار إلى أنه سوف يتم مقاومة القوارض على حواف الجسور وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام حتى نهاية ديسمبر.

وطالب "الشناوي" المزارعين بالتعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ حملة مكافحة القوارض بكفاءة حتى نستفيد منها بشكل كبير في حماية القمح وهو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر.
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض
حملة مكافحة القوارض

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