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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش للكولاج والكروشيه والتفصيل بالأسمرات

السبت 30/يناير/2021 - 11:54 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الجمعة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، حيث عقدت ورشة تعليم فن الكولاج، بجانب ورشة رسم للأطفال، وأخرى لعمل أشكال من الخرز والكروشيه، بالإضافة إلى تعليم التفصيل بنادى المرأة.

كما نفذت مكتبة الطفل ورشة حكي بعنوان "الحواس الخمس والحاسة السادسة"، وأوضح مسؤول النشاط أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أكثر المخلوقات تكريما في الأرض، فخلقه في أحسن صورة وسخر له أعضاء جسمه جميعا كي تعينه في الحياه، ومنحه العديد من النعم ومنها الحواس الخمسة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفصول لمحو الأمية لتعليم الكبار، بجانب التدريب على التنوره لرواد القصر، وتم تنفيذ جميع الأنشطة بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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