حملات مرورية بالبحيرة تسفر عن ضبط العديد من التكاتك غير المرخصة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك واستصدار ترخيص للتسيير لها يجدد سنويا والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية، مع التأكيد على مالكي التكاتك غير المرخصة سرعة التوجة إلى إدارات المرور لاستصدار تراخيص لها تجنبا لمصادرتها وتطبيق القوانين والتعليمات المنظمه فى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة العديد من الحملات لمواجهة ظاهرة التكاتك المخالفة والغير مرخصة.حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع وحدة مرور كفر الدوار بعمل حمله لمواجهة التكاتك المخالفة، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية بالمدينة، خاصةً شارعي بورسعيد وأحمد عرابى، ووسط المدينة، تسهيلًا للحركة المرورية حيث تمكنت من ضبط 6 تكاتك مخالفة، وتم إيداعها بجراج الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.كما تم عمل حمله مرورية لضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة بمركز ايتاى البارود أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك الغير مرخصة وتم التحفظ عليها بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتم ضبط 7 تكاتك غير مرخصه خلال حملة مماثلة بمركز كوم حمادة شملت مناطق "الموقف الجديد - موقف طنطا - عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة".هذا وقد شدد محافظ البحيرة بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.