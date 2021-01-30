«الهجرة» تطلق مبادرة «اتكلم عربي» لأبناء المصريين في إيطاليا

أطلقت وزارة الهجرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين في الخارج في إيطاليا من الفئة العمرية (6-14 سنة) - بصحبة أولياء أمورهم، الذي ينعقد على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، عبر تطبيق "زووم".يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومى، لتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها.ويعتبر الهدف الأساسي من مبادرة "اتكلم مصري" تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.