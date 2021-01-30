بعد وفاته.. 6 معلومات عن المخرج فهمي الخولي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء أمس الجمعة.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن المخرج فهمي الخولي- مخرج والممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971.- قام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة.- أخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص.- تولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.- نال العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعبة 1990 ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة العربية الأردنية 2002، شهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد، 1988.- قدم أكثر من 103 أعمال مسرحيًة في مسارح الدولة ومسرح التلفزيون المصري والمسرح العمالي ومسارح القطاع الخاص.