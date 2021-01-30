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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته.. 6 معلومات عن المخرج فهمي الخولي

السبت 30/يناير/2021 - 11:50 ص
المخرج فهمي الخولي
المخرج فهمي الخولي
إيمان ماهر
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء أمس الجمعة.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن المخرج فهمي الخولي

- مخرج والممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971.

- قام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة.

- أخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص.

- تولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- نال العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعبة 1990 ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة العربية الأردنية 2002، شهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد، 1988.

- قدم أكثر من 103 أعمال مسرحيًة في مسارح الدولة ومسرح التلفزيون المصري والمسرح العمالي ومسارح القطاع الخاص.

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