«أزهرية كفر الشيخ» ترصد فعالية التعليم عن بعد في المعاهد

عقد الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اجتماعًا بمسئولي العملية التعليمية بديوان المنطقة، للوقوف علي آخر المستجدات التي تخص العملية التعليمية بإدارات ومعاهد المنطقة.وخلال الاجتماع، وجه رئيس المنطقة مديري الإدارات بالديوان بمتابعة الموجهين والمعلمين لرصد مدى فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن، كما أكد على خلو جميع أفنية المعاهد من المشغولات وخاصة السيارات والكهنة وخلافه.وتناول الاجتماع التنويه على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات والمنطقة بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل على إجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع إجازته إلا بطريقة رسمية.كما تطرق اللقاء أهمية تكليف جميع المعاهد والإدارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وإرسالها إلى المنطقة على وجه السرعة بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل للرد على رئاسة قطاع المعاهد بعدها على الفور.