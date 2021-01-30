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حوادث

ضبط شبكة لعرض فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب على الإنترنت

السبت 30/يناير/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شبكة لعرض فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى باستخدام حساب على أحد المواقع الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وجود حساب باسم إحدى الفتيات على أحد المواقع الإلكترونية تقوم من خلاله المعلنة بعرض صور لها ولبعض الفتيات وعبارات تفيد استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحبة الحساب المشار إليه "لها معلومات جنائية" وبصحبتها إحدى السيدات بحوزتهما "مبلغ مالى - 2 هاتف محمول يحويان العديد من الصور والرسائل التى تؤكد نشاطهما الآثم.

بمواجهتهما اعترفتا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين بمقابل مادى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم، وأضافت الأولى بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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