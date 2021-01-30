محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وأشاد المحافظ – خلال اللقاء - بجهود قطاع التعليم الفنى بالمحافظة فى تصنيع الأثاث المدرسى وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة، وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة اخرى، لافتا إلى بدء مدارس التعليم الفنى فى تصنيع 6 آلاف ديسك بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه فضلا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية.وأكد المحافظ، على أهمية التعليم الفني، وضرورة الاستفادة منه، وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ النجارة، الجلود، منتجات خان الخليلي، تفصيل الملابس والكورشية، مشيدًا بإنتاج طلاب التعليم الفني لسلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات والمشاركة فى تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة، موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.وأوضح مدير التعليم الفنى أن طلاب مدارس التعليم الفني والصناعى تمكنوا من تحويل الخردوات ومخلفات الحملات الميكانيكية إلى صناديق وسلات للقمامة صالحة للاستخدام ليتم توزيعها على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة تنفيذا لمبادرة الوزير المحافظ ربط التعليم الفني بسوق العمل ليستفيد منها الطالب والمجتمع، مشيرًا إلى توجيه الطلاب وتعريفهم بخطوات تسهيل الانتقال لسوق العمل والدعم الذي توفره الدولة لهم لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" بالوحدات المحلية أو "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" وتوفير الدعم المالى اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم.