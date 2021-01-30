رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

السبت 30/يناير/2021 - 11:43 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ – خلال اللقاء - بجهود قطاع التعليم الفنى بالمحافظة فى تصنيع الأثاث المدرسى وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة، وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة اخرى، لافتا إلى بدء مدارس التعليم الفنى فى تصنيع 6 آلاف ديسك بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه فضلا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية.

وأكد المحافظ، على أهمية التعليم الفني، وضرورة الاستفادة منه، وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ النجارة، الجلود، منتجات خان الخليلي، تفصيل الملابس والكورشية، مشيدًا بإنتاج طلاب التعليم الفني لسلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات والمشاركة فى تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة، موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير التعليم الفنى أن طلاب مدارس التعليم الفني والصناعى تمكنوا من تحويل الخردوات ومخلفات الحملات الميكانيكية إلى صناديق وسلات للقمامة صالحة للاستخدام ليتم توزيعها على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة تنفيذا لمبادرة الوزير المحافظ ربط التعليم الفني بسوق العمل ليستفيد منها الطالب والمجتمع، مشيرًا إلى توجيه الطلاب وتعريفهم بخطوات تسهيل الانتقال لسوق العمل والدعم الذي توفره الدولة لهم لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" بالوحدات المحلية أو "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" وتوفير الدعم المالى اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم.

موضوعات متعلقة

تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة في قضية «ميراث»

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

رباب كساب: لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب