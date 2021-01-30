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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مياه أسيوط: لجنة التقييم تختتم أعمالها لاختيار 41 متقدما لمناصب قيادية

السبت 30/يناير/2021 - 11:41 ص
مياه أسيوط
مياه أسيوط
محمد إبراهيم
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اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فاعليات تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية (رؤساء القطاعات – ومديرى الإدارات العامة التابعة القطاعات الجغرافية)، طبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي، وموقعها الرسمى.

وفي بيان للشركة القابضة، أشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أن أعمال التقييم استمرت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين، لاختبار المتقدمين للوظائف من شركة مياه أسيوط أو الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه.

وقال إن جميع أعمال التقييم تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة والحاجة إلى تطوير كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب قيادات وظيفية مؤهلة بكل حيادية وموضوعية، بعيدًا عن التحيز والمحاباة.

وأكد أهمية استقطاب الكفاءات القادرة على الإدارة وتطبيق اتجاهات ونظم حديثة فى العمل المؤسسى؛ لتطوير الأداء الخدمي المقدم للمواطن.

ووجه رئيس شركة مياه أسيوط الشكر لأعضاء لجنة التقييم على الجهد المبذول، وانتقاء أفضل العناصر بموضوعية وفقا لمعايير الكفاءة.

وكانت اللجنة قد ضمت ضمن أعضائها، كلا من: (الدكتور محمد هشام عفيفي، رئيس القطاع المالى والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والأستاذ عمرو عزت الماحى، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عبدالرحيم السيد أبوطالب، مدير عام الادارة العامة للأمن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور إبراهيم خالد السيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمرسى مطروح، واللواء محمد عبدالرحمن أبوصغير رئيس قطاع الموارد البشرية بمياه أسيوط)، وعدد من رؤساء الشركات التابعة عبر تقنية الفيديو كونفراس.

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