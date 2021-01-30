«وقفة رجالة» يغرد منفردًا بإيرادات هائلة

فاجأ الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة" المتابعين بحصده لإيرادات شباك التذاكر المصري خلال اليومين الماضيين بطريقة مذهلة، حيث حقق، أمس الجمعة، إيرادات سبقت كل أيامه الماضية وكل الأفلام العربية وأجنبية وبفارق كبير للغاية بعد أن تصدر الشباك طوال الأيام الماضية.وجمع الفيلم، أمس الجمعة، 802 ألف جنيه، ليلتهم الإيرادات بمفرده، ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم رأس السنة وأعياد الميلاد."وقفة رجالة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.