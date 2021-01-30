وليد علاء الدين: القلم معبر إلى البدايات

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قال الكاتب وليد علاء الدين: ما الذي يجعل الكتابة بالقلم هاجسًا مُلحًا بعد هذه السنوات الطويلة من ظهور الكتابة الرقمية وتعدد أشكالها وتطبيقاتها وتوفرها إلى حد مذهل؟ في حوار شيق مع ابن عم لي مهموم بالكتابة وله فيها تجارب قبل أن تأخذه حياته العملية والأسرية، ذهب به الخيال إلى افتراض أن وسائل الكتابة الرقمية الحديثة عبارة عن فخ كبير يتم استدراج العالم إليه، وهدف هؤلاء الأشرار المجهولين أن يفقد الناس القدرة على تشكيل الحروف، أن تفقد اليد الإنسانية ذاكرتَها الكتابية، فلا يعود إنسان قادرًا على تشكيل حرف أو ضبط اتصاله ببقية الحروف لصنع كلمة ثم جملة للتعبير عن أفكاره!حين يتحقق ذلك الهدف – وفق نظرية ابن العم- يكون المخطط الشرير قد اكتمل، ولا يبقى سوى تعطيل كل وسائل الكتابة الرقمية، ليعود العالم إلى عصر الشفاهة الأولى؛ لا كتابة.في تلك الآونة، يستكمل ابن العم الفكرة: يكون الأشرار قد احتفظوا لأنفسهم باليد العليا، لأنهم كانوا يدربون – سرًّا- أجيالًا من البشر على امتلاك مهارة الكتابة، وهنا ينفردون بتسجيل التاريخ وتشكيل المستقبل وفق هواهم ومصالحهم.قصة خرافية طريفة، تصلح مدخلًا لفيلم أو رواية عظيمة عن الشفاهة والكتابة وعصر العلم والمعرفة.لشدة تأثري بهذه القصة صرت أخشى فقدان ذاكرة يدي في علاقتها بالقلم والكتابة، فإذا أضفنا إلى الخوف، ذلك الحنين المفرط إلى سنين التكون – أنا من جيل بدأت علاقته بتقنيات الكتابة الحديثة بعد أن أنهى تعليمه الجامعي- تتجلى لك أهمية القلم كأداة وثيقة الصلة بالروح.تابع صاحب "كيميا"٬ "ابن القبطية" و"الغميضة" ولكن متى ألجأ شخصيًا للقلم؟ سألني صحافي زميل. سوف أحاول مراقبة نفسي الآن. ألجأ للقلم في كل كتابة يصحبها تفكير في البدايات؛ القلم إذن مَعبري إلى البدايات، على المكتب -أمام لوحة المفاتيح والشاشة المضيئة- تبحث يدي عن قلم حبر ناعم الخط أو قلم رصاص، أفتح كشكولًا أو أسحب ورقة بيضاء، وأبدأ في محاولة قنص الفكرة وتجسيدها في عبارات مبدئية.على المكتب نفسه، تبحث يدي عن القلم والورقة عندما يتحول نقاشٌ مع صديق إلى محاولة قنص الفكرة من عالم الخيال لوضعها في إطار منضبط، فكرة كتابة أو فكرة عمل أو حتى مخطط رسالة.بعد ذلك، تبدأ عملية ترجمة خطوط القلم وشخبطاته وتتبع الأسهم الكثيرة التي تربط بين كتل الأفكار المترامية على بياض الصفحة، لتتحول إلى كتابة رقمية عبر أصابع لوحة المفاتيح.رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على احترافي التعامل مع الكمبيوتر، إلا أن كلمة "كتابة" لا زالت إلى لحظتنا هذه تحيلني إلى خط يد أبي بأقلامه الحبر الأزرق والأسود والأحمر على أوراق كراساته الصفراء، إذ كانت كتاباته النداء السحري الذي قادني نحو عالم الكتابة والأوراق. ولا زلت أحتفظ بمخطوطات نصوصي الأول بالقلم الفرنساوي على كراسات صفحاتها بيضاء وليست صفراء ككراسات أبي، تضم محاولاتي في الشعر والقصة والمسرح والسيناريوهات المعدة خصيصًا لنمثلها معًا أنا وإخوتي وأبناء الأعمام والأخوال والخالات.صحيح أنني لم أعد أكتب التجارب كاملة بالقلم، ولكنه –أي القلم- لا زال الممر السحري الذي يصل بالفكرة إلى الورق، ثم يمكن تطويرها بعد ذلك عبر لوحة المفاتيح. ربما لأنه أليف وقريب إلى الروح - فقد نشأ معها! ربما لأنه يسمح بتركيز البصر وطاقة الجسد على نقطة محددة!ربما لأن الكتابة اليدوية جزء من شخصية كاتبها وليست مجرد صورة مكررة في الشكل لا تحمل الكثير من روح صاحبها! كلها احتمالات قائمة لاستمرار الكتابة بالقلم، ولكنها للأسف احتمالات شديدة الذاتية لا تضمن بقاءه مع الأجيال المقبلة. وهل من الضروري أن يظل معهم؟ هل يكون افتراض ابن العم صحيحًا؟ إنها حقًا كارثة.