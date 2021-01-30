رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس أردني على ذمة قضية نصب في الإسماعيلية

السبت 30/يناير/2021 - 11:37 ص
حبس
حبس
مصطفى دياب
طباعة
جددت نيابة الإسماعيلية حبس أردني متهم في واقعة نصب بدائرة مركز القنطرة غرب تم اختطافه بسببها الأسبوع الماضي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تلقى أموال من بعض المواطنين بهدف تسهيل أوراق سفرهم خارج مصر إلا أنه لم يف بوعده ولم يتمكن من رد الأموال، ما تسبب في احتجاز 4 أشخاص له في شقة بالقاهرة وطلب ذويه بدفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية من محامي مواطن أردني يدعي "م.أ.س" 40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب باختطافه.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء اشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث توصل الضباط الي مكان المجني عليه وتمكنوا من تحريره.

وبمواجهة المتهمين والمجني عليه تبين أن المجني عليه تحصل من أحدهم علي مبلغ مالي نظير تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأجنبية.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائى أن المجني عليه تحصل من آخرين علي مبالغ مالية نظير نفس الطلب ولم يفي بوعوده وحررت المحاضر اللازمة لتولي النيابة العملة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بعد الاستماع إلي المجني عليه واقوال المتهمين بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات تم تجديدها بالحبس 15 يوم.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس كلا من "ر.م.س" 32 سنة موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 سنة، و"ع.م.ب" 36 سنة، و"ر.ال.ش" 39 سنة لاشتراكهم في خطف المجني عليه.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلي أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الرابع علي اصطحابه المجني عليه من القنطرة الي شقة بالقاهرة نظير مبلغ مالي واشترك المتهمين الثاني والثالث في حجزه وطلب فدية من ذويه.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

اليوم.. أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» بجاليرى ضى

«الموال في السينما المصرية» موضوع الحلقة 10 من «حكاوي الخطاوي»

سيد الوكيل: شباب الأكاديميين أدركوا أزمة المأزق النقدي

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين