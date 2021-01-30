تجديد حبس أردني على ذمة قضية نصب في الإسماعيلية

جددت نيابة الإسماعيلية حبس أردني متهم في واقعة نصب بدائرة مركز القنطرة غرب تم اختطافه بسببها الأسبوع الماضي.وكشفت التحقيقات أن المتهم تلقى أموال من بعض المواطنين بهدف تسهيل أوراق سفرهم خارج مصر إلا أنه لم يف بوعده ولم يتمكن من رد الأموال، ما تسبب في احتجاز 4 أشخاص له في شقة بالقاهرة وطلب ذويه بدفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية من محامي مواطن أردني يدعي "م.أ.س" 40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب باختطافه.وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء اشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث توصل الضباط الي مكان المجني عليه وتمكنوا من تحريره.وبمواجهة المتهمين والمجني عليه تبين أن المجني عليه تحصل من أحدهم علي مبلغ مالي نظير تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأجنبية.وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائى أن المجني عليه تحصل من آخرين علي مبالغ مالية نظير نفس الطلب ولم يفي بوعوده وحررت المحاضر اللازمة لتولي النيابة العملة التحقيق.وأمرت النيابة العامة بعد الاستماع إلي المجني عليه واقوال المتهمين بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات تم تجديدها بالحبس 15 يوم.وكانت قد أمرت النيابة بحبس كلا من "ر.م.س" 32 سنة موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 سنة، و"ع.م.ب" 36 سنة، و"ر.ال.ش" 39 سنة لاشتراكهم في خطف المجني عليه.وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلي أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الرابع علي اصطحابه المجني عليه من القنطرة الي شقة بالقاهرة نظير مبلغ مالي واشترك المتهمين الثاني والثالث في حجزه وطلب فدية من ذويه.