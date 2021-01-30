ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ3.78 مليون

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 78. 3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 104 آلاف و572 وفاة، وأشارت البيانات إلى تعافي 9404 أشخاص من مرض كوفيد- 19، الذي يسببه الفيروس.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.