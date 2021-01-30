«تعمير الساحل الشمالي الغربي»: انتهاء مشاكل التعدي على أراضينا

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إنهاء مشاكل التعدي على أرض الجهاز بالتعاون مع النيابة العسكرية.وأكد أبوعمر، في بيان، استمرار العمل في إنشاء سور حول أرض الجهاز بمنطقة العوام، وانتهاء التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لبدأ التصميمات المعمارية ليكون أحد أحدث النوادي الاجتماعية للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير وأهالي مطروح وعضوية كافة العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.