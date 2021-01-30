برلماني: سنعمل على تنفيذ استراتيجية السيسي بشأن تعظيم موارد مصر النفطية

قال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، النائب عمرو القطامي، إن اللجنة عازمة بواسطة الخبراء بها، على تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم موارد مصر من المواد النفطية والطاقة، وخصوصا بعد الاكتشافات النفطية المستمرة.وأضاف القطاميـ في تصريح لوسائل إعلام اليوم السبت، إن اللجنة لديها من الخبراء في مجال الطاقة والمواد النفطية ما يؤهلها لأن تكون عونا للقيادة السياسية في تحقيق حلم المصريين بأن تكون مصر مركزا عالميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والشرق المتوسط.وتابع، أن مصر الآن، وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، أصبحت مركزا ومحورا للشركات العالمية من أجل الاستثمار في قطاع النفط؛ عبر تعظيم الاكتشافات والبحث في مختلف محافظاتها ومحيطها البحري، موضحا أن القيادة السياسية استطاعت خلال السنوات الست الماضية أن توظف موقع مصر الجغرافي لتحقيق الريادة النفطية والتنمية المستدامة.وأشار القطامي إلى أن العالم ينظر حاليا إلى مصر باعتبارها المخزون الاستراتيجي المستقبلي للمواد النفطية وخصوصا الغاز، مؤكدا أنه لولا توجيهات الرئيس السيسي، وترسيم الحدود البحرية، ما كانت مصر في هذا الاتجاه.وحول الملفات التي ينتوي الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة، أوضح القطامي أن مشاكل الشارع هي أساس الخطة المستقبلية له كعضو مجلس نواب، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية وخصوصا أمام الوزراء في الجلسات العامة استعرض عددا من المشاكل التي يعاني منها المواطنون.ولفت القطامي إلى أنه خلال جلسة وزيرة البيئة، الدكتور ياسمين فؤاد، كشف عن أهم مشاكل الشارع، والتي تتمثل في انتشار أكوام القمامة والكمامات المستعملة في الشوارع؛ وهو ما يترتب عليه انتشار الأمراض، ويتعارض مع الطبيعة الحضارية للمناطق، مطالبا بتشكيل لجان مشتركة لوضع حلول هذه المشاكل ووعدت الوزيرة بذلك خلال الجلسة.وشدد على ضرورة إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة لإبراز الوجه الحضاري لمصر، موضحا أن إدخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في إنتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود والاستفادة من ذلك في العديد من الصناعات.ونوه القطامي إلى أن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفا بل ضرورة ملحة في سبيل الحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقة المتولدة من المخلفات هي من مخططات الدولة التي دخلت حيز التنفيذ.وأشاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالتركيبة السياسية التي يتمتع بها الفصل التشريعي الثاني وخصوصا عدد الشباب والمرأة بجانب الخبرات البرلمانية والسياسية الموجودة، مؤكدا أن مصر تسير في طريق الحياة النيابية الحديثة والمتجددة.وناشد المواطنين بمتابعة مجلس النواب وأخباره والعمل على مساندته خلال المرحلة المقبلة، مُلمحًا إلى أن هناك روحا جديدة في المجلس هدفها الرئيس تقديم إطار تشريعي ورقابي يليق بحق المواطن، ويعمل على تلبية احتياجاته.