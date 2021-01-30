وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي في الأقصر

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد، وكان في استقباله كل من المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيري، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.ومن المقرر أن يزور شعراوى ومحافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة قرية البغدادى بمركز البياضية، لمتابعة عدد من المشروعات وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية وزيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التى تديرها السيدات.وسيقوم وزير التنمية المحلية عقب ذلك بجولة فى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، والذى تم إنشاءه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمى.وفى نهاية الجولة بمركز الأقصر، يقوم اللواء محمود شعراوى بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلي على الاتفاق الإطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.