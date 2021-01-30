رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«العصامي سند الجميع».. كيف نعى المشاهير العالمي محمد الصغير؟

السبت 30/يناير/2021 - 11:28 ص
محمد الصغير
محمد الصغير
ريم محمود
طباعة
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب وفاة مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، وتنوعت تغريدات المشاهير في نعيه.


البداية من رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي كتب: "فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر وصنعت سمعة طيبة وقصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس والتواضع والأدب".

بينما قالت الفنانة يسرا في تغريدة لها على تويتر: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع ⁧محمد_الصغير‬⁩ في ذمة الله، كلامي فيك مش هيوفيك حقك لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي".

بينما كتبت الفنانة رشا مهدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏في الجنة ونعيمها يا طيب يا جدع يا حبيب الكل، مع السلامة يا محمد الصغير في رعاية الله وحفظه، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا وأهلك وكل اللي بيحبوك".

وقالت المطربة لطيفة: "راحت الضحكة راح السند راح القلب الطيب، أنا مصدومه لغيابك يا محمد قدر الله وماشاء فعل، راح اللي كان سند لكل أحبابه وصحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب الله يرحمك يا محمد، أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا".

ونعت الفنانة لقاء الخميسي مصفف الشعر محمد الصغير وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في رحمة الله الغالي محمد الصغير، اللهم أكرم منزله وأغسله بالماء والثلج والبرد، أسألكم الدعاء لرجل محترم كريم وراقي وعصامي، هتوحشني جدًا يا محمد».

محمد الصغير رحل عن عالمنا صباح أمس بعد معاناة مع فيروس كورونا، وهو حما الفنان أحمد السقا، ووالد الإعلامية مها الصغير.

موضوعات متعلقة

معيط: حوافز ضريبية جديدة تُشّجع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمى

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

رباب كساب: لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب