«العصامي سند الجميع».. كيف نعى المشاهير العالمي محمد الصغير؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب وفاة مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، وتنوعت تغريدات المشاهير في نعيه.البداية من رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي كتب: "فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر وصنعت سمعة طيبة وقصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس والتواضع والأدب".بينما قالت الفنانة يسرا في تغريدة لها على تويتر: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع ⁧محمد_الصغير‬⁩ في ذمة الله، كلامي فيك مش هيوفيك حقك لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي".بينما كتبت الفنانة رشا مهدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏في الجنة ونعيمها يا طيب يا جدع يا حبيب الكل، مع السلامة يا محمد الصغير في رعاية الله وحفظه، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا وأهلك وكل اللي بيحبوك".وقالت المطربة لطيفة: "راحت الضحكة راح السند راح القلب الطيب، أنا مصدومه لغيابك يا محمد قدر الله وماشاء فعل، راح اللي كان سند لكل أحبابه وصحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب الله يرحمك يا محمد، أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا".ونعت الفنانة لقاء الخميسي مصفف الشعر محمد الصغير وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في رحمة الله الغالي محمد الصغير، اللهم أكرم منزله وأغسله بالماء والثلج والبرد، أسألكم الدعاء لرجل محترم كريم وراقي وعصامي، هتوحشني جدًا يا محمد».محمد الصغير رحل عن عالمنا صباح أمس بعد معاناة مع فيروس كورونا، وهو حما الفنان أحمد السقا، ووالد الإعلامية مها الصغير.