18 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات الإثنين

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن الهيئة تعمل على توفير كافة الخدمات لدعم المواطنين المتعاملين معها، وفقا للتكليفات الرئاسية فى التحول الرقمي والمتمثلة في الميكنة الكاملة، بما يسمح للمواطن فى الحصول على كافة الخدمات من خلال كافة وسائل الاتصال الحديثة التي توفر الوقت والجهد.وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم بدء صرف معاشات فبراير، غدًا الإثنين، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، من خلال 18 ألف فرع على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وتبدأ الشريحة الأولى التى يبلغ عددها 2.4 مليون مواطن، الأول من فبراير، صرف المعاشات بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.