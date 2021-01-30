أكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك، 8 آلاف و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مدار 24 ساعة الماضية.وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التشيكية وفقا لراديو "براغ" الدولي، اليوم السبت أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 16 ألفا و211 حالة وفاة.وأشار الراديو إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات إثر إصابتهم بكوفيد - 19 قد انخفض قليلا إلى 5 آلاف و812 شخصا، من بينهم 947 شخصا في حالة حرجة.