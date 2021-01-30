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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مليار درهم.. حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل منذ التطبيع

السبت 30/يناير/2021 - 11:24 ص
التبادل التجاري بين
التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل
وكالات
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قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل، بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمس الأخيرة.

واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة "وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات... و607 ملايين درهم صادرات".

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