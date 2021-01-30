قمع مستمر في تركيا.. اعتقال 4 طلاب بجامعة «البسفور»

أعلن طلاب جامعة بوجازيتشي «البسفور» التركية، اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن اعتقال 4 من زملائهم أثناء خروجهم من الحرم الجامعي، في أعقاب فترة من التوترات شهدتها الجامعة مطلع شهر يناير الجاري، عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسًا للجامعة.ووفقا لموقع «ميزوبوتاميا»، فقد اعتقلت قوات الشرطة التركية، 4 طلاب أثناء عودتهم من الجامعة إلى منازلهم، وهم سنانور باشا، وهزال كولنجال، ودوغو دميرتاش، وطالب رابع لم يُفصح الموقع عن اسمه.وبحسب البيان الصادر على حساب تويتر الخاص بطلاب جامعة بوجازيتشي، والذي أعلن خلاله طلاب الجامعة احتجاجهم على تعييين عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، وصيًا على جامعتهم، بأن أصدقاء الطلاب الذين تم اعتقالهم حاولوا التدخل لمنع احتجازهم ولكنهم تعرضوا للضرب من قبل قوات الشرطة التركية.