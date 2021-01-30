محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شباب الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة لبحث سبل دعم أنشطة المؤسسة بالمحافظة واستهداف الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل للمبادرات التنموية التى تستهدف قرى ومراكز المحافظة منها مبادرة "التصالح حياة" لسداد رسوم جدية التصالح للأسر غير القادرة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.جاء ذلك بحضور خالد جمال عبد الناصر المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة والمهندس مينا إبراهيم منسق محافظة أسيوط بالمؤسسة وأحمد عاطف المنسق المساعد والدكتور محمد سامى المنسق المساعد.واستعرض ممثلى مؤسسة حياة كريمة انشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التى تم تنفيذها فضلا عن استعراض خطة المبادرات التنموية القادمة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.وأوضح محافظ أسيوط دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التى تستهدف الاسر والفئات الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم مشيدًا بجهود مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لمبادرة التصالح حياة والتى واصلت عملها في حصر عدد من الحالات بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة التي لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح وبعد إجراء بحث ميداني لها واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة وفحصها والتأكد من معايير الاستحقاق من خلال فرق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير تم سداد قيمة رسوم جدية التصالح للعشرات من الحالات المستحقة وذلك للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة مضيفًا إنه سيتم التسديد تباعًا لعدد من الحالات الأخرى بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.وأشار خالد جمال عبد الناصر المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة إلى أن المؤسسة نفذت مبادرة التصالح حياة وتم فيها حتى الآن دفع قيمة التصالح لحوالى 600 حالة وجارى استكمال فعاليات المبادرة بالاضافة الى تنفيذ مبادرة رد الجميل وتم فيها توزيع 14500 صندوق مواد غذائية على الاسر الاولى بالرعاية بالقرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية مؤكدا على استمرار فعاليات المؤسسة داخل قرى ومراكز المحافظة تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".