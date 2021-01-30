الداخلية التركية تغرم رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض

قررت وزارة الداخلية التركية تغريم رئيسة حزب الشعب الجمهوري بمقاطعة إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، مبلغ 15 ألف و900 ليرة تركية، بزعم خرقها لقرارات الحظر التي أعلنتها الوزارة بسبب فيروس كورونا.وكانت كفتانجي أوغلو قد اجتمعت مع عدد صغير من رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب المعارض، والذين وقعت عليهم الغرامة ذاتها، لحضورهم افتتاح مطعم شهير بمقاطعة نيشانتاشي.وأفاد موقع خبر 7 التركي، بأن الشرطة راسلت مكتب كافتانجي أوغلو، بالإجراءات الجنائية المتخذة ضدها، وطالبتها بتسديد الغرامة المالية، واتخاذ إجراءات أخرى لإغلاق المطعم، بسبب استقباله لنواب الحزب المعارض، بما يخالف التدابير الحكومية الاحترازية.وفرض مكتب الأمن العام التابع لقسم شرطة منطقة شيشلي، أحد أحياء مدينة إسطنبول، غرامات مالية على مالك المطعم التركي، والعاملين الذين أشرفوا على استقبال النائبة المعارضة، بزعم انتهاك قرارات الحظر.وكانت كافتانجي أوغلو محط هجوم من قبل الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي اتهمها بدعم الإرهاب، وكذلك اتهمها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بدعم وإيواء أعضاء حزب العمال الكردستاني في منزلها، وإخفاء المتهمين بالقيام بعمليات إرهابية في تركيا من الملاحقات الأمنية.وسبق وصدر بحق كفتانجي حكما قضائيا تعسفيا بالسجن مدة عشرة سنوات بتهمة إهانة الرئيس التركي.