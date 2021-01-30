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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في ذكرى وفاة «فيروز الصغيرة».. تعرف على دور أنور وجدي في نجوميتها

السبت 30/يناير/2021 - 11:22 ص
فيروز الصغيرة - أنور
فيروز الصغيرة - أنور وجدي
شيماء دهب
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"هي دهب، وياسمين، وفيروز هانم" هي الطفلة المعجزة التى وقفت أمام الكاميرا وخطفت الأنظار وهي لا تزال في السابعة من عمرها، وعلى الفور قام الفنان الراحل أنور وجدي بتوقيع عقد احتكار معها لمدة 10 سنوات، عن كل فيلم تتقاضى ألف جنيه، هي الفنانة المصرية الأرمنية الأصل فيروز التي يوافق اليوم 30 يناير ذكرى وفاتها الخامسة.

اسمها الحقيقي بيروز آرتين من أسرة أرمنية من حلب بسوريا، عشقت الفن من طفولتها فكانت ترقص وتغني في الحفلات المنزلية، إلى أن تبناها الراحل أنور وجدي وكان أول أفلامها "ياسمين" 1950، الذي أبدعت فيه برافقة الفنان أنور وجدي، الذي غامر بمفرده على نجاح الطفلة بعدما تخلى عبد الوهاب عن الإنتاج المشترك بينهما لخوفه من عدم نجاح الفيلم الذي نجح وفاق كافة التوقعات.

"معانا ريال، مبروك عليكي عريسك الخفة، سينوريتا سينوريتا، اتمخطري، الميزان" وغيرها من الأعمال والأغاني المنفردة التى غنتها فيروز وأبدعت بها ولازالنا نحتفظ بها في ذاكرتنا.

قرر والد الفنانة فيروز ألا يجدد عقد الاحتكار مع أنور وجدي مرة أخرى وأنتج لها فيلم "بفكر في اللي ناسيني" وكانت في مرحلة المراهقة ولكنه لم ينجح وعلى الفور قررت الاعتزال محتفظة برصيدها الهائل عند جمهورها العريض، وعانت من مشاكل بالكبد والكلى جعلتها تغيب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016 عن عُمر يُناهز 72 عامًا.

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