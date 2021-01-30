«التنمية الأفريقي» و«الاستثمار الأوروبي»: يسرعان وتيرة التنمية في إفريقيا

وقع بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، على اتفاق شراكة في مسعى لتسريع وتيرة التنمية في قارة إفريقيا، والتركيز على التعاون في مجالات التنمية ذات الأولوية، والتأكيد على تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص في القارة.وذكر بيان مشترك صادر عن المؤسستين اليوم، أن خطة العمل تمكن من تنمية مجموعة مشتركة من المشاريع القابلة للتمويل، واستهداف مجال التغير المناخي والاستدامة البيئية، والاستثمار في البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، والشمول المالي وتمكين الفتيات والنساء، والتعليم والتدريب، والقطاع الصحي.وأوضح أن التوقيع يأتي وسط تفشي جائحة كورونا المستمر الذي يؤدي إلى زيادة الفقر في أنحاء القارة الأفريقية ويهدد الأسواق وسبل العيش؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى العمل.وقع الاتفاقية عن البنك الأفريقي للتنمية، باجابوليلي سوازي تشابالالا، القائم بأعمال النائب الأول لرئيس البنك، وتوماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال حفل افتراضي شهده أكثر من 100 من ممثلي الجهات المعنية بأنحاء إفريقيا وأوروبا.وقال تشابالالا " إن من الأهمية بمكان أن تلتزم بنوك التنمية متعددة الجنسيات ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى بتعاون أوثق وأقوى، إن النمو الاقتصادي المستدام والأمن في المناطق التي تواجه تحديات، خاصة منطقة الساحل والقرن الأفريقي، هما أولويتنا القصوى".من جهته، قال توماس أوستروس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي" تعد هذه الشراكة مع بنك التنمية الإفريقي أمرا بالغ الأهمية لأفريقيا، ستعمل المؤسستان معا على تعزيز التعاون والمشاركة مع الشركاء الأفارقة لضمان خروج إفريقيا من التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة".يذكر أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، نمت المحفظة المشتركة للمؤسستين لتصل إلى 3.4 مليار يورو، مع الاستفادة من الاستثمارات التي يبلغ مجموعها 10.2 مليار يورو في 26 مشروعا في جميع أنحاء القارة.