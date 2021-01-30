مصطفى شعبان يستأنف «ملوك الجدعنة».. الإثنين

يستأنف النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل "ملوك الجدعنة"، والمقرر أن يشارك به ضمن الموسم الرمضاني المقبل، يوم الإثنين المقبل في لبنان، وذلك بعد فترة توقف شارفت على الأسبوعين، بسبب الإغلاق العام بلبنان نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.وسافر صناع العمل إلى لبنان مؤخرًا لاستكمال التصوير، خاصة أنه من المقرر تصوير 90% من مشاهد المسلسل هناك.ومن المقرر أن يرفع المخرج أحمد خالد موسي ساعات التصوير، لتصل إلى 16 ساعة يوميًا لإنجاز أكبر قدر من المشاهد تحسبا لأي طارئ جديد بسبب كورونا."ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان.