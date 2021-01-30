رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق في تصادم لودر بحواجز الطريق الصحرواي بالإسكندرية وتعطيل المرور

السبت 30/يناير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة العامرية أول غرب الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تصادم لودر بالحواجز الخرسانية وتسبب في توقف الحركة المرورية، وسماع أقوال سائق السيارة والتباع وشهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بحدوث حادث تصادم على الطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي وتعطيل حركة المرور.

انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع أمام مدخل شارع البنك وحديقة الأطفال وأن لودر كبير الحجم اصطدم بالحواجز الخرسانية وتسبب فى توقف الحركة المرورية.

تم رفع السيارة من على الحواجز الخرسانية وإزاحتها من نهر الطريق وتسهيل الحركه المرورية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

اليوم.. أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» بجاليرى ضى

سيد الوكيل: شباب الأكاديميين أدركوا أزمة المأزق النقدي

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»