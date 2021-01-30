التحقيق في تصادم لودر بحواجز الطريق الصحرواي بالإسكندرية وتعطيل المرور

قررت نيابة العامرية أول غرب الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تصادم لودر بالحواجز الخرسانية وتسبب في توقف الحركة المرورية، وسماع أقوال سائق السيارة والتباع وشهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بحدوث حادث تصادم على الطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي وتعطيل حركة المرور.انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع أمام مدخل شارع البنك وحديقة الأطفال وأن لودر كبير الحجم اصطدم بالحواجز الخرسانية وتسبب فى توقف الحركة المرورية.تم رفع السيارة من على الحواجز الخرسانية وإزاحتها من نهر الطريق وتسهيل الحركه المرورية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.