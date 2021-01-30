اليوم.. أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» بجاليرى ضى

يفتتح الفنان الدكتور أحمد نوار، في السابعة مساء اليوم السبت، النسخة الثالثة من معرض "مبدعون خالدون"، الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بمقره بالمهندسين.يحضر الافتتاح عدد كبير من التشكيليين والإعلاميين المصريين والعرب، وشباب المبدعين في الرسم والتصوير والنحت، وشخصيات أكاديمية وإعلامية.المعرض الثالث "مبدعون خالدون" بحسب تصريحات هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، يقام للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات على الساحة التشكيلية المصرية وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يومًا.ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى - أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد - محمود أبوالمجد - صبرى عبدالغنى- عايدة عبدالكريم -عفت ناجى - مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى - صلاح عبدالكريم -حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى أحمد - ناجى شاكر- وديع شنودة - نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد - محسن شعلان- زهران سلامة - كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبدالحليم - محمد عبدالعال- مصطفى مشعل - بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبة- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين - رفعت أحمد- ردوف رأفت - فايزة محمود - محمود عبدالله- يوسف كامل وعبدالحميد حمدي".ومن المقرر أن يشهد المعرض تخصيص جناح لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبوالمجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفى مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفى عبدالله.وشهدت الأيام الأولى من يناير إعلان "ضي" عن خطته السنوية للمعارض التشكيلية، حيث يشهد افتتاح 3 معارض شخصية فى النحت والتصوير للفنانين باهر أبوبكر وآلاء نجم وخالد عزالدين حمودة، وذلك فى العشرين من فبراير المقبل، يليه معرضان شخصيان فى الخزف والتصوير، لمحمد مندور وأمل نصر فى الثلاثين من مارس المقبل.كما يفتتح "ضي" معرضًا استعاديًا للدكتور يحيى عبده فى الثالث من أبريل، وبعده معرض الزعيم أحمد فى 22 مايو، كما يشهد افتتاح معرضين شخصيين للتصوير فى 12 يونيو للفنانين سامى البلشي ومصطفى بط، ومعرضًا للفنان مصطفى عيسى.وتحدد يوم 3 يوليو 2021 لافتتاح معرض فرسان مهرجان ضي الثالث للشباب العربي، يليه معرضان متتاليان للفنانين عصام كمال وفارس أحمد.وأعلن هشام قنديل عن استهداف "ضي" افتتاح 3 قاعات عرض ومراسم جديدة بالقاهرة الكبرى، بخلاف أكاديمية جديدة للفن التشكيلي والنقد، مع تنظيم عدد كبير من الورش للنشء والشباب، وتجديد مشاركة "ضي" بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الجديدة المؤجلة لـ30 يونيو المقبل.