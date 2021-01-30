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سياسي

رجائي عطية يكشف حقيقة نيته الاستقالة من منصبه كنقيب للمحامين

السبت 30/يناير/2021 - 11:14 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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رد رجائي عطية، نقيب المحامين، على ما تردد حول نيته تقديم استقالته خلال الفترة الحالية، بسبب منشور "مثير للجدل" له عبر صفحته على فيسبوك.

وقال عطية في بيان له: "ليست استقالة، وإنما مطالبة للجمعية العمومية أن تنشط لحماية نفسها والمحاماة ونقابتها من المرتزقة الشتامين".

وكان عطية، وجه خطابا إلى المحامين قال خلاله: "جئتكم لأغير إلى الأعلى والأفضل، لا أن أتغير أنا إلى أسفل والخيار لكم".

وتابع: "ضاق صدرى بما ألاقيه، أن استمر أم أمضى فليس في وسعى ولا فى مقدورى أن أتغير إلى أسفل، ولن يحدث لو السيف على رقبتى، ولذلك رأيت أن أعفى المحامين منى وأعود من حيث أتيت"، وهو ما فسره البعض بأنه ينوي الاستقالة.

واكمل: اما استمرار هذا المشهد المزرى فمن المحال أن أقبله، خاصة صوت الشتًامين والمتآمرين عال والأغلبية المحترمة صامتة.

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