الإثنين.. أمريكا تفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل

أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرًا يلزم مستخدمي وسائل النقل العام بارتداء الكمامات بدءا من يوم الإثنين المقبل.ووفقًا للأمر الفيدرالي، الذي صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، يجب ارتداء الكمامات في محطات القطارات ومترو الأنفاق ومحطات الحافلات والمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في الطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل العام في البلاد، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت.ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين، ويضيف تفاصيل إلى التفويض الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم عمل له في منصبه، والذي نص على "اتخاذ إجراء فوري" لفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لكوفيد- 19.